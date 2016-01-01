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В Орле пройдёт чемпионат ЦФО по грэпплингу‍

Автор admin 172.2017
Федерация Грэпплинга ХМАО

Чемпионат в Орле по грэпплингу

     Мир спорта постоянно видоизменяется, так и появляются достаточно молодые и различные виды спорта, которые пользуются большой популярностью у молодых людей.

     Не так давно в мире спорта появился новый вид, который называется грэпплинг, и уже сейчас проводятся чемпионаты по этому виду спорта во всем мире. Вот и в Орле будет проводиться чемпионат Центрального Федерального Округа по грэпплингу. Соревнование будет происходить в ближайшие выходные в ГРИНН-Центре, и в нем будут участвовать больше трехсот спортсменов из семнадцати регионов страны. Открытие начнется в одиннадцать часов в субботу. Организаторы чемпионата по грэпплингу считают, что его посетят большое количество граждан, несмотря на то, что этот вид спорта очень молод и мало известен.

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