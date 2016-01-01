IPC отклонил просьбу ПКР о допуске россиян к отбору на зимнюю Паралимпиаду



Странное дело политика, вроде бы все в мире цивилизованно- если бомбить страну, то только всем западным развитым миром и цивилизованно, с молчанием остальных стран-доминионов, если спонсировать террористов, то цивилизованно, чтобы никто не узнал. Но зачем втягивать в глобальную политику инвалидов?! Самых беззащитных, тех людей, которые живут ради того, чтобы не сдаваться и не чувчтвовать себя хуже людей без физических или биологических дефектов. Но по каким-то причинам на западе считают, что наказывать надо именно паралимпийцев из России, ведь недавний скандал с допингом в российской олимпийской сборной, в большинстве своем сфальфицированный, чистой воды политическая игра, цель которой российский авторитет подпортить на международном уровне. Вот и российские паралимпийцы даже не будут участвовать в отборочных турах для выхода на олимпиаду в будущем году. Это гадко, мерзко и обидно, политика не должна вмешиваться в такие тонкие и чувствительные сферы, как международное паралимпиское движение.