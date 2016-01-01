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Гол Кандревы на 98-й минуте принес «Интеру» победу над «Болоньей»

Автор admin 181.2017
"Интер" обыграл "Болонью"

Победный гол 

     Кубок Италии по футболу отличается яркой интригой и великолепными голами. Многие выдающиеся футболисты начинали свой путь звезд именно в итальянском футболе.

     Зрелищность итальянского звездного футбола подтвердилась в игре Кубка Италии, когда практически в завершении матча Интер одержал победу над Болоньей, и всему виной Кондрева. Девяносто восьмая минута этого захватывающего голевого матча стала решающий для Интера, когда идеальный гол Кондревы завершил выступление Болоньи в Кубке Италии.

     Одна восьмая финала Кубка Италии была голевая, три мяча, забитые Интером, порадовали многочисленных поклонников этого знаменитого клуба, и поставили Интер выше Болоньи, и теперь  миланский клуб стал еще чуточку ближе к званию чемпиона Кубка Италии. 

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