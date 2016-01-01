Победный гол



Кубок Италии по футболу отличается яркой интригой и великолепными голами. Многие выдающиеся футболисты начинали свой путь звезд именно в итальянском футболе.

Зрелищность итальянского звездного футбола подтвердилась в игре Кубка Италии, когда практически в завершении матча Интер одержал победу над Болоньей, и всему виной Кондрева. Девяносто восьмая минута этого захватывающего голевого матча стала решающий для Интера, когда идеальный гол Кондревы завершил выступление Болоньи в Кубке Италии.

Одна восьмая финала Кубка Италии была голевая, три мяча, забитые Интером, порадовали многочисленных поклонников этого знаменитого клуба, и поставили Интер выше Болоньи, и теперь миланский клуб стал еще чуточку ближе к званию чемпиона Кубка Италии.