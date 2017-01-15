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Боксер Джек ударил судью в бою за титулы чемпиона мира с Дигейлом‍

Автор admin 151.2017

Курьез на ринге

     Курьезные случаи в наше время в большом спорте не редкость, но в боксе смешных случаев как назло крайне мало, и потому любое курьезное происшествие сразу же становится сенсацией.

     Вот и сейчас во время боя за чемпионский пояс среди боксеров во втором среднем весе, шведский боксер случайно, как он утверждает, ударил судью, да так сильно, что тот сразу же отправился в нокаут, и судью потом некоторое время пришлось приводить в порядок. Баду Джек скорее всего попадет в книгу рекордов Гиннесса, как профессиональный боксер, которому удалось первому за все время проведения профессиональных боксерских боев уложить нокаутом судью, да к тому же еще и бой потом пришлось отложить.

     Джек утверждает, что нанес травму судье случайно, по инерции попал в его лицо, хотя на видео видно, что боксер некоторое время перед ударом еще думал бить или не бить судью, так что интересно что скажет дисциплинарная комиссия Всемирной организации бокса. 

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