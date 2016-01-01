На сегодняшний день сфера компьютерных игр быстро развивается. Для корректной работы и запуска необходимы мощные сервера и качественные игровые платформы. Проект xGaming Network отвечает этим требованиям и будет интересен как для разработчиков, так и для пользователей, подробнее можно узнать здесь.

Рассмотрим подробнее компьютерные игры с боевым сюжетом. Данная категория предназначена для тех, кто любить сражаться за свободу народа или любит спасать персонажей, оказавшихся в беспомощной ситуации. Для того чтобы участвовать в компьютерных играх с боевым сюжетом, игрок должен обладать сильным духом и мастерским владением виртуальным оружием.

Ghost of Tsushima

Игрок попадает в эпоху феодальной Японии, где ведутся беспощадные действия для завоевания новых территорий. Сюжет игры с боевыми действиями будет протекать на японском острове Цусима.

Народ острова Цусима попал под атаку монгольских захватчиков, которые начали первое монгольское вторжение. Пользователь выступает в игре в качестве японского воина – самурая Дзина. Самурай Дзин в одиночку будет воевать против захватчиков своей страны.

Mech Warrior 5

Игра для любителей мощной робототехники. В захватывающем боевом сюжете игры активное участие принимают роботы-великаны, которые обладают высоким боевым потенциалом. У пользователя задача управлять вооруженным роботом, сражающимся на стороне отмеченной фракции.

Роботы являются наемной техникой в игре, предназначенной выполнять сложные операции и боевые атаки против враждебной стороны.

Days Gone

Игрок выступает в роли байкера, который будет сражаться против клана зомби. Мир пережил апокалипсис, а оставшиеся в живых люди (персонажи в игре) должны сражаться, чтобы выжить.

Клан зомби бродит по всей территории, голодная толпа убийц будет нападать на любого, кто окажется на их пути. Зомби очень активно двигается при нападении, поэтому байкер должен быть ловким. Также после апокалипсиса удалось выжить бандитам, против которых тоже нужно вести активную войну.

Игрок должен стремиться не оказаться под выстрелом бандита или в пасти зомби.

Biomutant

Игра приключенческого сюжета, где приходиться активно сражаться для выживания. Игрок попадает в мир полный мутантов и других необыкновенных животных, жаждующих крови. Животные-мутанты ведут войну между собой и другими обитателями планеты.

Мир после апокалипсиса. Главная цель игрока не только выживание, но и победа над зловещими мутантами. Игрок сможет воспользоваться разнообразным оружием или применять приёмы боевого искусства против злых мутантов.

Главный персонаж в игре иногда окажется в полярной стуже или в голой пустыне. В игре разрешена кастомизация главного героя, что позволяет приобрести ему реактивный двигатель или классические деревянные крылья для перемещения по разным окрестностям.