Психологи считают, кто хорошо играет в детстве, тот умеет работать во

взрослой жизни, лучше себя реализует. Забавные кукляшки из коллекции

LOL – увлекательный мир, в котором уютно, радостно и весело!

Интрига – главный сюрприз на праздник!

Купить просто куклу – нет никакой загадочности. Другое дело кукла в шаре.

Ребенок до конца не знает, что внутри. Сколько радости, смеха, веселья

ожидает малыша при виде милой куколки! Производитель вовлекает в

производство безопасные материалы, наделяет их сертификатом качества.

Очаровательное личико, забавные глазки, яркая одежда – это ли не праздник

для девочки. Куколка выдает еще больше сюрпризов: она по-настоящему

может заплакать, пьет водичку, меняет цвет волос. Их можно смело купать. С

такой куклой у ребенка развивается моторика рук, девочка осознает свое

будущее предназначение на подсознательном уровне, учится заботе о других.

Ребенок учится застегивать кнопочки на одежде, не только на кукле, но и на

себе. Кукла приучает к порядку. С такой игрушкой можно выучить глаголы:

купаться, играть, бегать и др. Играйте вместе с дочерью, и сами будете

удивлены результатам: нет ничего лучшей совместно проведенного времени

с детьми. Покупая игрушку для ребенка в 1,5 г, вы научите его держать

предмет, слушать родителя и воспроизводить определенные действия.

Научите девочку петь колыбельные песенки, учите живому общению с

реальной игрушкой. Игра в «дочки-матери» приобщает ребенка к

правильному общению.

Покупка для старшего ребенка отвлечет от школьных забот, внесет

разнообразие, поможет уйти от негативных моментов в школе или детсаду.

Здесь letauschieryby.ru можно приобрести милых куколок по оптимальной

стоимости, и сделать волшебный подарок любимому человечку.

Слой за слоем снимается обертка, и неожиданный сюрприз внутри! Это

настоящее счастье для малыша!