Психологи считают, кто хорошо играет в детстве, тот умеет работать во
взрослой жизни, лучше себя реализует. Забавные кукляшки из коллекции
LOL – увлекательный мир, в котором уютно, радостно и весело!
Интрига – главный сюрприз на праздник!
Купить просто куклу – нет никакой загадочности. Другое дело кукла в шаре.
Ребенок до конца не знает, что внутри. Сколько радости, смеха, веселья
ожидает малыша при виде милой куколки! Производитель вовлекает в
производство безопасные материалы, наделяет их сертификатом качества.
Очаровательное личико, забавные глазки, яркая одежда – это ли не праздник
для девочки. Куколка выдает еще больше сюрпризов: она по-настоящему
может заплакать, пьет водичку, меняет цвет волос. Их можно смело купать. С
такой куклой у ребенка развивается моторика рук, девочка осознает свое
будущее предназначение на подсознательном уровне, учится заботе о других.
Ребенок учится застегивать кнопочки на одежде, не только на кукле, но и на
себе. Кукла приучает к порядку. С такой игрушкой можно выучить глаголы:
купаться, играть, бегать и др. Играйте вместе с дочерью, и сами будете
удивлены результатам: нет ничего лучшей совместно проведенного времени
с детьми. Покупая игрушку для ребенка в 1,5 г, вы научите его держать
предмет, слушать родителя и воспроизводить определенные действия.
Научите девочку петь колыбельные песенки, учите живому общению с
реальной игрушкой. Игра в «дочки-матери» приобщает ребенка к
правильному общению.
Покупка для старшего ребенка отвлечет от школьных забот, внесет
разнообразие, поможет уйти от негативных моментов в школе или детсаду.
Здесь letauschieryby.ru можно приобрести милых куколок по оптимальной
стоимости, и сделать волшебный подарок любимому человечку.
Слой за слоем снимается обертка, и неожиданный сюрприз внутри! Это
настоящее счастье для малыша!