Врачи из города Орёл получат приятное вознаграждение

Власти города Орёл выплатят медикам по одному миллиону рублей, если те согласятся работать в сельской местности.

Как сообщает пресс-служба, в 2017 году в программе «Земский доктор» участвует 39 врачей. Данная компенсация выплачивается один раз, при этом 40% средств выдаст региональный бюджет, а остальные финансы выделит Федеральный фонд ОМС.

Программа «Земский доктор» существует не первый год, за всё время дополнительную финансовую поддержку получили 78 человек.

Отмечаем то, что в список врачей, который попадают в эту программу, попали лица с высшим образованием. Врачи, возраст который составляет 50 лет и более, финансовую поддержку не получат.