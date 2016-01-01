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За минувшие сутки орловским автоинспекторам попались пять нетрезвых водителей

Автор admin 172.2017
ГИБДД

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП

     Наши люди любят ездить в нетрезвом виде, причем у многих водителей это даже не считается позорным явлением, и единственное, что может отрезвить автомобилистов, которые хотят сесть в пьяном виде за руль, так это сотрудники ГИБДД, которые следят за тем, чтобы на дорогах было как можно более безопасно. Хотя драконовские меры в дорожном законодательстве и дают значительные изменения, и за последние сутки в Орловской области было зафиксировано всего лишь тридцать семь ДТП, что сравнительно достаточно мало с прошедшими случаями по региону. Конечно больше всего ДТП регистрируется в праздники, но и тридцать семь аварий наносят вред людям, калечат жизни, портят имущество.

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