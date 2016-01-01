За год на Орловщине родилось 90 двоен и 2 тройни‍



Рождение детей это большая радость не только для родителей, но и для страны, которая испытывает острую нехватку населения, и если рождается больше детей в стране, то это несомненный плюс для развития популяции государства.

Орловская область помимо роста экономики и сельского хозяйства смогла похвастаться и тем, что в регионе родилось аж девяносто двойняшек, и тройняшек две тройни. Причем родители называют своих детей и экзотическими для нашей страны именами такими, как Рональдо и Мадонна. Конечно имена для детей выбирают родители самостоятельно, но стоит отметить, что главное, чтобы население страны и орловской области росло, ведь демографический кризис должен быть решен рано ил поздно. Число двоень увеличилось, и быть может в будущем году их станет еще больше.