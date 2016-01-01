 ﻿

За год на Орловщине родилось 90 двоен и 2 тройни‍

Автор admin 241.2017
Двойня

За год на Орловщине родилось 90 двоен и 2 тройни‍

     Рождение детей это большая радость не только для родителей, но и для страны, которая испытывает острую нехватку населения, и если рождается больше детей в стране, то это несомненный плюс для развития популяции государства.

     Орловская область помимо роста экономики и сельского хозяйства смогла похвастаться и тем, что в регионе родилось аж девяносто двойняшек, и тройняшек две тройни. Причем родители называют своих детей и экзотическими для нашей страны именами такими, как Рональдо и Мадонна. Конечно имена для детей выбирают родители самостоятельно, но стоит отметить, что главное, чтобы население страны и орловской области росло, ведь демографический кризис должен быть решен рано ил поздно. Число двоень увеличилось, и быть может в будущем году их станет еще больше.

Последние номера

Самое читаемое

Наши люди

Наталья Гайт
Давыдов Александр
in-cognitus

Contact Us  

Адрес: 302016, г. Орёл, пер. Карачевский, 23

Тел.: +7 (4862) 59-10-08 (редактор), 59-06-90 (журналисты), 59-10-23 (отдел рекламы)

Fax: +7 (4862) 59-09-91

Email: orel-gazeta@mail.ru

Сайт: http://www.orelgazeta.ru