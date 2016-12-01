В страшном ДТП под Орлом два человека погибли и пятеро пострадали

Несмотря на то, что власти сильно увеличили ответственность за езду в пьяном виде, все же число смертельных ДТП и уменьшилось, но не так значительно.

Конечно, сейчас перед праздниками число смертельных ДТП резко выросло, ведь люди часто садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, причем часто в очень сильной форме опьянения, что и приводит к авариям, в ходе которых жертвами становится иногда очень большое количество людей.

Недавно в Кромском районе в Орловской области случилось ДТП, которое не обошлось без жертв.

В общей сложности двое погибли, пятеро получили различные степени ранения. несомненно полиция выясняет подробности аварии, но скорее всего взыскать потерпевшим будет не с кого, ведь виновник автокатастрофы погиб в результате столкновения.