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В страшном ДТП под Орлом два человека погибли и пятеро пострадали

Автор admin 1912.2016

В страшном ДТП под Орлом два человека погибли и пятеро пострадали

     Несмотря на то, что власти сильно увеличили ответственность за езду в пьяном виде, все же число смертельных ДТП и уменьшилось, но не так значительно.

     Конечно, сейчас перед праздниками число смертельных ДТП резко  выросло, ведь люди часто садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, причем часто в очень сильной форме опьянения, что и приводит к авариям, в ходе которых жертвами становится иногда очень большое количество людей.

     Недавно в Кромском районе в Орловской области случилось ДТП, которое не обошлось без жертв.

     В общей сложности двое погибли, пятеро получили различные степени ранения. несомненно полиция выясняет подробности аварии, но скорее всего взыскать потерпевшим будет не с кого, ведь виновник автокатастрофы погиб в результате столкновения.

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