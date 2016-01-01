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В Орловской области за год ВИЧ заболели 300 человек‍

Автор admin 053.2017
ВИЧ

В Орловской области в 2016 году было зарегистрировано 300 новых случаев ВИЧ-инфекции

     СПИД или как его еще называют ВИЧ является уже не смертельным заболеванием, если вовремя обнаружить этот вирус и с помощью современных средств затормозить развитие болезни. Конечно при использовании всех возможных и существующих средств защиты, все же СПИД продолжает заражать множество людей.

     Вот и в Орловской области за прошлый год было выявлено триста случаев заражения ВИЧ, и хорошо что болезнь удалось выявить достаточно быстро, а значит жизни людей будут спасены современными методами, которые имеются и активно применяются и в Орловской области.

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