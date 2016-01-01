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В Орловской области вода освободила два низководных моста‍

Автор admin 133.2017
В Орловской области вода освободила два низководных моста‍

Под водой в Орловской области остается один мост

     Весна приносит не только радость от оттепели, но и много негатива в виде затоплений и паводков. Конечно паводки являются очень большой проблемой для нашей страны в течении всего времени существования России.

     Вот и сейчас стихия нахлынула на Орловскую область, затопив три моста, но уже одиннадцатого марта вода понизилась на сорок сантиметров, освободив мост через реку Сосна вблизи деревни Важжово. А двенадцатого марта мост через Оку был освобожден от воды, и к радости или горю людей, МЧС в этой ситуации ничего сделать не могли, оставалось только ждать когда стихия уйдет.

     Под водой остается пока еще один мост в Мценском районе, но как утверждают сотрудники МЧС в скором времени и этот мост будет доступен для переправы через реку. 

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