Под водой в Орловской области остается один мост

Весна приносит не только радость от оттепели, но и много негатива в виде затоплений и паводков. Конечно паводки являются очень большой проблемой для нашей страны в течении всего времени существования России.

Вот и сейчас стихия нахлынула на Орловскую область, затопив три моста, но уже одиннадцатого марта вода понизилась на сорок сантиметров, освободив мост через реку Сосна вблизи деревни Важжово. А двенадцатого марта мост через Оку был освобожден от воды, и к радости или горю людей, МЧС в этой ситуации ничего сделать не могли, оставалось только ждать когда стихия уйдет.

Под водой остается пока еще один мост в Мценском районе, но как утверждают сотрудники МЧС в скором времени и этот мост будет доступен для переправы через реку.