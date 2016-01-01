В Орле пожар унес жизнь пенсионерки

В многоквартирном доме в городе Орел произошел сильный пожар, который вовремя удалось потушить и не допустить перехода огня на соседние квартиры. Правда после тушения пожара выяснилось, что от удушения погибла пенсионерка 67 лет и пострадал ее сын. Мужчина был перевезен в больницу с достаточно тяжелом состоянии со множеством ожогов. Пожарные считают, что причиной пожара было неосторожное обращение с огнем, причиной чего было алкогольное опьянение. Скорее всего сын пенсионерки пил, и забыл потушить сигарету, и потому в квартире начался пожар. Пока еще ведется следствие по поводу пожара в многоквартирном доме в Орле, и в конечном итоге будет выяснено более точно, кто или что стало причиной возникновения пожара, унесшего жизнь человека.