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В Орле при пожаре погибла пенсионерка и пострадал ее сын‍

Автор admin 133.2017
В Орле пожар унес жизнь пенсионерки

В Орле пожар унес жизнь пенсионерки

     В многоквартирном доме в городе Орел произошел сильный пожар, который вовремя удалось потушить и не допустить перехода огня на соседние квартиры. Правда после тушения пожара выяснилось, что от удушения погибла пенсионерка 67 лет и пострадал ее сын. Мужчина был перевезен в больницу с достаточно тяжелом состоянии со множеством ожогов. Пожарные считают, что причиной пожара было неосторожное обращение с огнем, причиной чего было алкогольное опьянение. Скорее всего сын пенсионерки пил, и забыл потушить сигарету, и потому в квартире начался пожар. Пока еще ведется следствие по поводу пожара в многоквартирном доме в Орле, и в конечном итоге будет выяснено более точно, кто или что стало причиной возникновения пожара, унесшего жизнь человека. 

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