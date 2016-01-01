 ﻿

В Орле появилась рябиновая аллея

Автор admin 204.2017
В Орле появилась рябиновая аллея

В Орле стало на одну романтическую аллею больше

     Сквер любви, который расположен около Александровского моста пополнился ещё одной аллеей. Место теплоты и любви было засажено несколькими десятками рябин. Стоит отметить, что именно для этого места «Зеленстрой» выращивал растения специально на протяжении 7 лет. Весной романтическая аллея должна быть укрыта белыми цветами, а по приходу осени будут радовать глаз красные гроздья ягод.

     Городские власти сообщают, что это лишь начало масштабного проекта. В будущем помимо саженцев рябины будет высажено много других растений.

     По словам Андрея Усикова город Орёл должен стать настоящим городом-садом. Эстафета, которая стартовала в прошлом году успешно проходит и сейчас, поэтому в ближайшее время город станет ещё красивее.

Последние номера

Самое читаемое

Наши люди

Наталья Гайт
Давыдов Александр
in-cognitus

Contact Us  

Адрес: 302016, г. Орёл, пер. Карачевский, 23

Тел.: +7 (4862) 59-10-08 (редактор), 59-06-90 (журналисты), 59-10-23 (отдел рекламы)

Fax: +7 (4862) 59-09-91

Email: orel-gazeta@mail.ru

Сайт: http://www.orelgazeta.ru