В Орле стало на одну романтическую аллею больше



Сквер любви, который расположен около Александровского моста пополнился ещё одной аллеей. Место теплоты и любви было засажено несколькими десятками рябин. Стоит отметить, что именно для этого места «Зеленстрой» выращивал растения специально на протяжении 7 лет. Весной романтическая аллея должна быть укрыта белыми цветами, а по приходу осени будут радовать глаз красные гроздья ягод.

Городские власти сообщают, что это лишь начало масштабного проекта. В будущем помимо саженцев рябины будет высажено много других растений.

По словам Андрея Усикова город Орёл должен стать настоящим городом-садом. Эстафета, которая стартовала в прошлом году успешно проходит и сейчас, поэтому в ближайшее время город станет ещё красивее.