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В Орле отменили публичные слушания о строительстве элитной многоэтажки

Автор admin 204.2017

Строительство многоэтажки около гостиницы «Салют» отменяется

     Слушания касательно строительства многоэтажки в центре города было отменено. Данное решение было подписано мэром города Василием Новиковым. Напоминаем, что дата обсуждения была назначена на 20 апреля, однако оно было отменено днём ранее.

     В дальнейшем ещё не ясно, как будет проходить судьба данного проекта, который разработал Ваагн Вермишян.

     Архитектор покинул свой пост ещё неделю назад. Сами протесты началось из-за того, что для строительства потребовались увеличенные предельные параметры.

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