Строительство многоэтажки около гостиницы «Салют» отменяется



Слушания касательно строительства многоэтажки в центре города было отменено. Данное решение было подписано мэром города Василием Новиковым. Напоминаем, что дата обсуждения была назначена на 20 апреля, однако оно было отменено днём ранее.

В дальнейшем ещё не ясно, как будет проходить судьба данного проекта, который разработал Ваагн Вермишян.

Архитектор покинул свой пост ещё неделю назад. Сами протесты началось из-за того, что для строительства потребовались увеличенные предельные параметры.