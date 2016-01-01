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В Орле будут реконструированы два моста и возведен новый

Автор admin 133.2017
Новый мост в Орле

Строительство моста через Оку обойдется в 250 млн рублей

     В стране происходят на основе грандиозных планов всяческие строительства, осваиваются вновь заполярные области страны, строятся новые города, возводятся трубопроводы, которые раньше не возможно было построить из-за недостатка технологий, современных как сейчас. Сейчас для строителей возможно все, в том числе и строительство грандиозного керченского моста, который соединит Россию и Крым.

     И в Орле строятся достаточно активно новые объекты, в том числе и новый мост в городе Орел, который через Оку соединит Железнодорожный и Советский районы города. Подрядчика найдут уже в этом месяце, когда пройдет аукцион среди всех претендентов.

     Строить будет местная компания, и конечно построить мост через Оку не то же самое, что построить Керченский мост, но все же для реализации проекта нужны будут специалисты высокого уровня и технологии совершенно новые, а значит подрядчик должен быть выбран точно, самый лучший из всех имеющихся. При этом власти собираются вложить деньги и в ремонт двух старых мостов, которые пострадали от паводка в регионе.

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