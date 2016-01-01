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В Ереване возложены венки к могиле Неизвестного солдата

Автор admin 232.2017
Могила Неизвестного солдата в Москве

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

     Сегодня 23 февраля -  День защитника отечества, торжественный праздник, посвященный вооруженным силам страны, нашему славному военному прошлому и успех армии в нынешних реалиях, а не только подаркам для всех мужчин.

     В связи с праздником, президент страны, Владимир Путин, провел официальную церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены. В торжественной церемонии участвовали все руководящие верховные должности в стране,начиная от президента, и заканчивая спикерами Совета федерации и министром обороны России.

     После проведения официальной церемонии возложения венков, каждый гражданин в стране может также оставить цветы у памятника, тем самым воздать почести всем военным, которые погибли не только во Второй мировой войне, но и во всех вооруженных конфликтах с участием России. 

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