Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата



Сегодня 23 февраля - День защитника отечества, торжественный праздник, посвященный вооруженным силам страны, нашему славному военному прошлому и успех армии в нынешних реалиях, а не только подаркам для всех мужчин.

В связи с праздником, президент страны, Владимир Путин, провел официальную церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены. В торжественной церемонии участвовали все руководящие верховные должности в стране,начиная от президента, и заканчивая спикерами Совета федерации и министром обороны России.

После проведения официальной церемонии возложения венков, каждый гражданин в стране может также оставить цветы у памятника, тем самым воздать почести всем военным, которые погибли не только во Второй мировой войне, но и во всех вооруженных конфликтах с участием России.