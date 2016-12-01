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Суд в Киеве разрешил провести обыски в администрации президента России

Автор admin 2212.2016

 

Суд в Киеве разрешил провести обыски в администрации президента России

     С появлением новой власти в Украине граждане страны и все люди, следящие за тем, что происходит у нашего соседа, стали свидетелями абсурдных решений новых властей в Киеве.

     И вот, сегодня киевский суд принял решение о проведении обысков за пределам Украины, а именно в администрации главы России.

     Причем у следователя, который ведет дело, имеется только месяц на то, чтобы выполнить предписание суда. Конечно данное решение суда в Киеве попадет на страницы юмористических журналов, в комедийные скетчи и произведения увеселительного характера.

     Ведь киевский суд, если там работают профессионалы, должны знать, что постановление регионального или даже республиканского суда не действует в других странах, за пределами страны, где было принято постановление.

     Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что мы живем в достаточно веселое, но тяжелое время, когда даже суды делают все, чтобы хоть как-то развеселить народ.

     Обыски у президента России должны быть проведены в связи делом на бывшего президента Украины - Виктора Федоровича Януковича, которого обвиняют во всех смертных грехах новые власти. 

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