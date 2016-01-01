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Суд отказал Олегу Навальному в условно-досрочном освобождении

Автор admin 272.2017
Олег Навальный

Суд отказался досрочно выпустить брата Навального из колонии

     Трудно быть в нашей стране оппозиционером, а еще сложнее быть братом оппозиционера, особенно когда тебе дают реальный срок в колонии, а брата старшего, более известного своими деяниями, увы, только на условный срок осуждают.

     Вот брату известного российского оппозиционера Алексея Навального, Олегу, отказали в условно досрочном освобождении, хотя за растрату двадцати миллионов рублей три с половиной года уж слишком скромный срок, но уже в будущем году оба брата отбудут свои сроки.

     Старший Навальный на митингах отбывает условный срок, младший в колонии. Братья обвинялись в воровстве двадцати миллионов рублей у компании Ив Роше, причем деньги они даже успели легализовать через подставную фирму.

     Но, если перефразировать известные слова из комедии, кто ж его посадит, он же оппозиционер! Вот и не сидит старший Навальный, младшему же дали минимальный срок. 

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