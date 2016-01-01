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Строители орловского «Титаника» не получили ни трудовые книжки, ни зарплату

Автор admin 181.2017

Пикет рабочих на АСК Инжиниринг

     Жертвами крушения Титаника в 1912 году стало больше тысячи человек, жертвами крушения строительства медицинского центра «Титаник» в Орле стало больше ста человек, причем жертвами они стали не напрямую. Люди не получили денег за работу на АСК Инжиниринг, которая и занималась строительством Медицинского многопрофильного центра «Титаник», а также многие не смогли вернуть себе назад даже трудовые книжки.

     На орловскую строительную компанию завели уголовное дело по растрате семиста миллионов рублей, и пикет рабочих у здания фирмы АСК Инжиниринг можно назвать актом отчаяния, так как люди элементарно не могут устроиться на новую работу, так как трудовые остались в офисе компании,  а из-за уголовного дела и обысков выдать ни денег, ни трудовые книжки никто не может, полномочий нет, так как следствие еще идет.

     Так надо было проводить строителям орловского «Титаника» пикет не у офиса фирмы работодателя, а у Следственного комитета региона, чтобы там уж дали санкцию на выдачу хотя бы трудовых, и разморозили бы часть средств для выдачи зарплат строителям. 

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