Пикет рабочих на АСК Инжиниринг



Жертвами крушения Титаника в 1912 году стало больше тысячи человек, жертвами крушения строительства медицинского центра «Титаник» в Орле стало больше ста человек, причем жертвами они стали не напрямую. Люди не получили денег за работу на АСК Инжиниринг, которая и занималась строительством Медицинского многопрофильного центра «Титаник», а также многие не смогли вернуть себе назад даже трудовые книжки.

На орловскую строительную компанию завели уголовное дело по растрате семиста миллионов рублей, и пикет рабочих у здания фирмы АСК Инжиниринг можно назвать актом отчаяния, так как люди элементарно не могут устроиться на новую работу, так как трудовые остались в офисе компании, а из-за уголовного дела и обысков выдать ни денег, ни трудовые книжки никто не может, полномочий нет, так как следствие еще идет.

Так надо было проводить строителям орловского «Титаника» пикет не у офиса фирмы работодателя, а у Следственного комитета региона, чтобы там уж дали санкцию на выдачу хотя бы трудовых, и разморозили бы часть средств для выдачи зарплат строителям.