Автомобили сейчас доступны всем. И многие женщины активно передвигаются по дорогам нашей страны, постоянно доказывая, что они намного более законопослушные автомобилисты, чем мужчины. Вот и решили орловские власти провести конкурс «Автоледи–2017»‍, чтобы выявить лучших женщин на дорогах, которые не только отличались бы красотой и женственностью, но и умением управлять автомобилем на самом что ни на есть высоком уровне. Конечно, как утверждают учредители конкурса, главным критерием выбора автоледи будет именно умение водить автомобиль, красота и женственность же на втором месте. Конкурсанткам придется сразиться и поучавствовать в интересных конкурсах, проявить свое мастерское владение автомобилем, и тогда будет названа главная леди наших дорог - «Автоледи–2017»‍. Первого апреля пройдут соревнования у здания обладминистрации, которые и выявят финалистку конкурса «Автоледи»‍ этого года.