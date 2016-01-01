Жителей Курил излечит японская медицина



Странно бывает наблюдать за людьми, которые ставят целью своей жизни покупку какой-то дорогой техники, как Айфона или чего-то в этом роде. Тратить силы и жизнь на популярную штуку, которая через пару лет просто станет не нужной это глупо.

Точно также и в политике есть поколения государственных деятелей, которые тратят свои жизни на выполнения устаревших идей, которые просто важны для небольшой горстки людей у власти.

Вот и тема курильских островов, из-за которых к России у Японии есть претензии, также является больше политической темой, для самих японцев Курилы это уже что-то прошлое, да и острова крайне небольшие и заметно увеличить площадь Японии не смогут. Но политика играет важную роль, и власти всячески пытаются сделать вид, что они стараются вернуть на самом деле никому не нужные Курилы. Вот и в Токио недавно заявили, что готовы сотрудничать с Москвой на Курилах, то есть вести бизнес и взаимодействовать по прочим направлениям, таким как медицина для местных жителей со стороны японских специалистов, туризм и прочее.

На самом деле просто нужно придумать для страны идею, большую, на десятки лет, как полет на Луну, который когда-то сплотил американцев на десять лет. Тогда и тема крохотных Курил отпадет сама собой.