СМИ раскрыли обстоятельства падения Ту-154

Недавняя гибель практически всего коллектива государственного ансамбля песни и пляски Александрова на борту военного Ту 154 стало действительно большой трагедией не только для родственников погибших, но и для всего народа, ведь это был главный военный коллектив, который нес искусство на больших сценах в нашей стране и за рубежом.

Также смерть доктора Лизы и журналистов опечалила людей и за пределами страны, но траур прошел, и общественность требует оглашения причин катастрофы самолета.

Многие обломки уже извлечены, ведутся криминалистические исследования, опрос свидетелей. По просочившейся в СМИ информации можно сказать предварительно, что причиной катастрофы одного из самых надежных самолетов в мире Ту 154 не явился террористический акт, это была случайность.

Скорее всего самолет был перегружен, а также неисправность двигателя и не профессиональные действия летчиков привели к падению самолета со скоростью в пятьсот километров в час, причем падение было под очень сильным креном.