В Орле подписано постановление по выпуску облигаций для погашения кредитов



Рост экономики России достаточно интенсивен, однако все же санкции против страны и ограничение в международных кредитах осложняет ситуацию, когда нельзя получить денежные средства из-за границы для осуществления различных проектов. Но есть другие внутренние инструменты заема денег, как облигации. Вот и Орловская область в этом году выпустит гособлигаций на пять миллиардов рублей заема, чтобы пустить средства на нужные проекты, которые будут окупаться со временем.