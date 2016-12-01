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Орловский губернатор назвал журналистов «чепушилами»

Автор admin 2412.2016

Орловский губернатор назвал журналистов «чепушилами»

     Губернаторы с большим удовольствием общаются с журналистами, и конечно же иной раз они могут демонстрировать владение достаточно ненормативной речи. Вот и губернатор Орловской области проявил свое знание экзотических слов, отчего то назвав журналистов "чепушилами", то есть по сути оскорбив всю журналистскую братию.

     Такое поведение конечно же выставляет губернатора в негативном свете, так как оскорблять журналистов - последнее дело, ведь по сути, все официальные власти пользуются услугами журналистов, и оскорблять их конечно не совсем уместно.

     Конечно, при всем при этом не стоит также забывать, что есть и журналисты, которые могут действительно вести себя провоцирующе. Но на то и ставят главу региона, чтобы он мог вести себя адекватно не только по отношению к делам в регионе, но и к журналистам.

     Гнев губернатора вызвали мнения журналистов, которые якобы негативно оценивают поведение власти, а порой и вовсе ее порочат. Но это не повод называть представителей СМИ "чепушилами" и прочими оскорбительными словами.

     В конечном итоге губернатор нажил себе врагов в лице журналистов, которые могут продолжить говорить о всех негативных сторонах власти региона, что конечно этой самой власти и не нравится, но демократические принципы важнее. 

 

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