Орловская область рассчитывает на иранские инвестиции‍



Главным богатством Орловской области являются менталитет людей и плодородные почвы. Именно в этом регионе выращивают рекордные урожаи различных сельскохозяйственных культур, причем инвестиции в сельское хозяйство за последние пять лет резко увеличились. Да, Орловская область не является богатым регионом, и живет во многом на дотациях центральных властей. Однако и местные власти не сидят с опущенными руками, они предпринимают все возможные действия для того, чтобы привлечь инвестиции в сельское хозяйство региона. Очень надеются власти на деньги из Ирана, страна дружественная России, а потому и инвестиции для России от иранских бизнесменов стоит ожидать достаточно больших. Делегация орловских чиновников поедет скоро в Иран выбивать деньги на развитие сельского хозяйства региона, и скорее всего денежные вложения от иранских бизнесменов все же будут реализованы.