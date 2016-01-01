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Орловчанка избила мужчину и отняла у него телефон за долги

Автор admin 023.2017
Денежный долг

Пытаясь вернуть долг, орловчанка избила приятеля

     Сейчас всем не просто и долги, если они конечно есть, должны быть отданы вовремя. В другом случае люди могут себя вести неадекватно, и переходить законные рамки.

     Вот и случай в Орловской области показывает, что долги не нужно брать незаконными методами. Девушка нанесла травмы средней тяжести молодому человеку, который был ее знакомым, которому она дала в долг незначительную сумму.

     В итоге жительница Орловской области избила 26 летний парня, у которого девушка отняла мобильный телефон в счет долга. Тридцати шести летняя женщина набросилась в подъезде на парня, и заставила его отдать и деньги и мобильник, причем ей помогали соседи. В итоге в полиции начали расследование по которому в дальнейшем уже будет решено заводить уголовное дело против женщины или нет.

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