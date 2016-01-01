Напоминаем, что во вторник 29 августа в городе Орёл обрушился дом, который построили в 1955 году. Во время происшествия внутри здания было 8 человек, никто из жильцов не пострадал.

Сообщается, что в данный момент спасатели разбирают завалы. На месте происшествия стоит круглосуточная охрана. Жильцы пострадавших подъездов сейчас переселены в другой район, жильцов третьего подъезда на данный момент эвакуируют.

По факту обрушения 29 августа жилого дома № 68 было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».