Несколько водителей из города Орёл попали в суд из-за тонировки свего автомобиля

Операция «Тонировка», которая началась ранее в городе Орёл до сих пор функционирует. С момента начала данного мероприятия было найдено 372 нарушителя. У всех водителей были затемнённые боковые стёкла. Такое количество правонарушителей было найдено всего за 4 дня. После замечаний сотрудников ГИБДД половина водителей не захотела снимать плёнку.

Степень затемнённости стёкол у каждого водителя был разным, поэтому некоторые получили административный штраф, а другим автолюбителям удалось его избежать.

Как передаёт служба ГИБДД всего за время проведения операции некоторые из водителей дошли до суда, поскольку отказывались убирать плёнку из стёкол.