Сёла в Орловской области заживут: власти обещают выделить круглую сумму для создания комфортных условий жизни



Правительство выделит субсидии в размере 10 млн рублей, деньги будут распределены между молодыми семьями и специалистами, которые проживают в селе. Соглашение о переводе средств жителям подписал заместитель губернатора – Александр Бударин.

Стоит отметить, что помимо орловского региона субсидии также получат Троснянский р-н, Колпянский, Мценский и Ливенский. Более 30% получит Орловский р-н, а минимальное количество финансов будет направлено в Ливенский р-н.

Документ сообщает, что уровень финансирования всех бюджетов (включая федеральный и областной) колеблется в районе 19% и 29% соответственно.