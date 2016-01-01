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На жилье для орловских селян выделят всего 10 млн рублей‍

Автор admin 303.2017
Молодым жителям орловских сел выделят субсидии

Сёла в Орловской области заживут: власти обещают выделить круглую сумму для создания комфортных условий жизни

     Правительство выделит субсидии в размере 10 млн рублей, деньги будут распределены между молодыми семьями и специалистами, которые проживают в селе. Соглашение о переводе средств жителям подписал заместитель губернатора – Александр Бударин.

     Стоит отметить, что помимо орловского региона субсидии также получат Троснянский р-н, Колпянский, Мценский и Ливенский. Более 30% получит Орловский р-н, а минимальное количество финансов будет направлено в Ливенский р-н.

     Документ сообщает, что уровень финансирования всех бюджетов (включая федеральный и областной) колеблется в районе 19% и 29% соответственно.

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