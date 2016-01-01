Белоруссия: учения «Запад-2017» никому не угрожают



Несмотря на достаточно сложные взаимоотношения между союзными странами, Россией и Белоруссией, все же в военном отношении взаимодействия не прекращаются, наоборот, они все более активные.

Россия недавно разместила дивизию противоракетной обороны , состоящей из С-400 в Белоруссии, и сейчас будут проводиться крупномасштабные военные совместные учения с белорусской стороной, которые должны позволить сплотить армии обеих стран.

Военные учения Запад-2017 проводятся не первый раз, и каждый раз, когда обе страны реализуют широкомасштабные военные учения с применением всех видов и родов войск, на Западе конечно же негодуют. Российская и белорусская армии представляют собой грозное напоминание всем внешним силам, что когда два братских народа едины, никто не сможет посягать на территориальную целостность ни Белоруссии, ни России.

Западные СМИ пытаются усилить разбор между Россией и Белоруссией темой якобы оккупации страны российскими войсками, которые находятся на территории страны бессрочно. Однако на Западе забыли, что в Японии и Германии имеются намного более внушительные военные контингенты, и эти страны уж точно оккупированными назвать никак нельзя. Тем более каждый год белорусская и российская стороны утверждают, что совместные учения «Запад» не направленны против Запада, и носят лишь оборонительный характер.