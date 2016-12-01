Украинский дипломат объяснил смысл «веселых картинок» про «боярышник»

Недавно случилась трагедия в Иркутске, погибло больше семидесяти человек, которые хотели сэкономить на дорогой и дорожающей водке, и купив средства для мытья и прочие спиртосодержащие средства, отравились.

Следствие ведется, пока даже не понятно по какой статье заводить дело, ведь вроде люди сами понимали, что пить чистящие средства опасно, но пили.

Но удивило не это, ведь каждый год тысячи граждан умирают от отравления различными спиртосодержащими средствами, удивило злорадство украинских чиновников, которые не стесняясь стали публиковать в социальных сетях различные шуточные картинки по этому поводу.

Причем, лица достаточно влиятельные, скажем, посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров также отличился публикацией карикатур на смерть людей в России, отчего российский МИД отправил запрос в МИД Украины с разъяснениями.

Андрей же в ответ на запрос аргументировал свои действия тем, что «Это было направлено не против людей, а (против) власти, которая дома не может сберечь людей».