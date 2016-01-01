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Долги по зарплате в Орловской области составили 67,8 млн рублей‍

Автор admin 272.2017
Долги по зарплате

На 1 февраля 2017 года задолженность по зарплате на предприятиях региона составила более 67 млн. руб.

     Ситуация в экономике налаживается, растет производство, безработица минимальная, стал расти спрос на многие товары, которые еще год назад плохо продавались, как компьютеры, смартфоны , бытовая техника. Тем не менее, не всегда эти показатели говорят о нормальном развитии экономики, ведь во многих регионах хоть безработица и минимальная, но растут задолженности государственных и частных компаний по зарплате. С начала года предприятия Орловской области остались должны больше шестидесяти миллионов рублей почти пятистам человек,и количество людей, которые имеют задержки по зарплате растет. 

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