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64-летний орловчанин отдал мнимому внуку 75 тысяч рублей

Автор admin 311.2017
деньги рубли

Житель Орла подарил аферисту 75 тысяч рублей

     Аферисты, конечно же, бывают разные. Те, кто обманным путем отнимает деньги у богатых и с бедными делится даже какую-то симпатию у народа иногда, да имеют, а те, кто свой талант афериста тратит на выуживание денег у самых беззащитных и обездоленных, конечно, никакого положительного отношения не вызывают в глазах людей.

     Вот и случай в Орле показывает то, насколько аферисты бывают низкими. Случилось так, что аферист выудил у пожилого мужчины, быть может, последние деньги, семьдесят пять тысяч рублей. Молодой человек позвонил пожилому человеку, представился внуком и попросил его выручить, переслать через банкомат серьезные деньги, чтобы любимый внук не попал в тюрьму, так как он якобы сбил девушку, и теперь его ждет уголовная ответственность. Конечно,действовали далеко не профессиональные аферисты, и следователи вычислят по номеру шутника, которому придется звонить уже своему настоящему дедушке, чтобы тот не допустил, чтобы внучка посадили за жульничество. 

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