Житель Орла подарил аферисту 75 тысяч рублей



Аферисты, конечно же, бывают разные. Те, кто обманным путем отнимает деньги у богатых и с бедными делится даже какую-то симпатию у народа иногда, да имеют, а те, кто свой талант афериста тратит на выуживание денег у самых беззащитных и обездоленных, конечно, никакого положительного отношения не вызывают в глазах людей.

Вот и случай в Орле показывает то, насколько аферисты бывают низкими. Случилось так, что аферист выудил у пожилого мужчины, быть может, последние деньги, семьдесят пять тысяч рублей. Молодой человек позвонил пожилому человеку, представился внуком и попросил его выручить, переслать через банкомат серьезные деньги, чтобы любимый внук не попал в тюрьму, так как он якобы сбил девушку, и теперь его ждет уголовная ответственность. Конечно,действовали далеко не профессиональные аферисты, и следователи вычислят по номеру шутника, которому придется звонить уже своему настоящему дедушке, чтобы тот не допустил, чтобы внучка посадили за жульничество.