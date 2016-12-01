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В «Газпром газораспределение Орел» подтвердили факт утечки газа

Автор admin 1912.2016

В «Газпром газораспределение Орел» подтвердили факт утечки газа

     Мало кто знает, что природный газ не имеет запаха, а та пропан-бутановая фракция , что воспламеняется у нас в газовых плитах, имеет резкий запах потому, что в него добавляют специальный ароматизатор, который и дает возможность вовремя определить утечку газа.

     Вот и в Орле случилось ЧП, утечка газа, которая, к счастью, была быстро выявлена и устранена сотрудниками Газпрома по региону.

     В подземном газопроводе произошел разрыв и газ стал утекать, пожара не было, газ не успел воспламениться, и сотрудники смогли быстро найти и устранить утечку.

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