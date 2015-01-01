При покупке земельного участка обратите внимание на ...

При покупке земельного участка обратите внимание на: Земельный и ипотечный регистр, независимо от того, владеет ли он данной недвижимостью или нет, а также введены ли данные о владении или владении землей или любой другой документ, подтверждающий право собственности. Является ли недвижимость строительной, или сельскохозяйственной, или рекреационной, или лесной, средой обитания, потому что это имеет значение в зависимости от того, что мы хотим и что мы намерены строить на приобретенной земельной собственности. Имеет ли имущество план зонирования, из которого вытекает использование земли, если нет плана, это свидетельство об отсутствии плана зонирования и назначении земли или условий строительства, если арендодатель подал заявку на это, потому что нет плана. При покупки земельного участка под строительство коттеджа заказать геологию участка Серпуховского района можно в "НПЦ ГЕО ПРОЕКТ" www.mosk-stroy.com.

Также понадобится выписка из земельной книги со следом. Если имущество было получено от подразделения, важна карта подразделения вместе с действующим решением об утверждении подразделения. Определите границы участка, если есть огороженная собственность с уполномоченным геодезистом, чтобы не оказалось, что участок согласно документам имеет, например, 2000 кв. М, и после измерения геодезистом будет 1940 м², потому что сосед вошел в нашу границу и что в этом случае: либо Мы должны урегулировать вопрос примирительным путем, восстановив границы или обратившись с просьбой о разграничении местоположения имущества до офиса, если нет единого мнения, вопрос передается в суд. Я также советую вам пойти в Офис, где находится земельный участок, чтобы точно узнать, какие средства массовой информации есть в собственности, или нет никаких запланированных изменений в назначении земли. Что не получится, что мы приобретаем недвижимость с целью строительства дома на одну семью, и что соседний склад будет иметь склад, например, 1000 м² или более, и другие детали, которые нас интересуют. И наконец, проверьте, не проходит ли собственность, например, газовые трубы или другие установки, которые каким-то образом ограничат нас, здания или, например, канавы. Я обращаю на это внимание, потому что покупка недвижимости является важным, если не самым важным решением. И нет ничего, что может быть очень ясным. Это те вещи, которые должны быть определены и проверены, что я описал выше, требуется лишь немного нашего усердия, терпения, чтобы пойти в офис и посмотреть, где и как мы живем, а затем не обижаться ни на продавца, ни на агента, если мы купили через агентство или сами. Потому что среда, в которой мы живем, также очень важна в жизни.