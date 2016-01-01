Многие наслышаны о карте рассрочки «Совесть», являющей «детищем»
Киви-банка. Удобство ее в том, оформить можно, не выходя из дома, офиса
посредством интернет-заявки. В чем еще ее достоинства?
Почему стоит воспользоваться картой «Совесть» - 5
основных моментов
Есть несколько причин, объясняющих популярность этого новшества.
1 Расчетный счет с овердрафтом без процентов.
2 Пластик по предоплате.
3 Расчетная карта виртуального плана.
4 Бесплатное обслуживание карты.
5 Легкое управление посредство создания Личного кабинета.
Лимитный кредит составляет от 5 до 300 тыс. р. Воспользоваться карточкой
можно при шопинге в магазинах-партнерах. Снятие наличными деньгами не
предусматриваются. Несмотря на то, что клиент расплачивается картой без
процентов, определенные требования к заемщику у банка все же имеются.
Товар предоставляется в рассрочку на беспроцентных условиях – основное
преимущество полезного атрибута. Каждый месяц заемщик обязан
выплачивать долг в расчетный период. Клиент обязан расплатиться с займом
до конца рассрочки. В противном случае банковская организация начислит
процент, и очень немаленький.
Что требуется от потенциального заемщика?
1 Человек должен быть прописан на территории РФ, иметь
соответствующий паспорт.
2 Он должен быть дееспособен и иметь постоянное место работы со
стабильной зарплатой.
3 При оформлении заявки следует указать номер мобильного телефона.
Заполнив поля заявки, останется ожидать одобрения банка. Подробности
можно узнать здесь https://zaim-na-kartu.com/kreditnye-karty/sovest.
Современные люди привыкли проводить оплату покупок через интернет,
карты. Это удобно, дарит возможность экономить уйму времени.