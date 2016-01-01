Многие наслышаны о карте рассрочки «Совесть», являющей «детищем»

Киви-банка. Удобство ее в том, оформить можно, не выходя из дома, офиса

посредством интернет-заявки. В чем еще ее достоинства?

Почему стоит воспользоваться картой «Совесть» - 5

основных моментов

Есть несколько причин, объясняющих популярность этого новшества.

1 Расчетный счет с овердрафтом без процентов.

2 Пластик по предоплате.

3 Расчетная карта виртуального плана.

4 Бесплатное обслуживание карты.

5 Легкое управление посредство создания Личного кабинета.

Лимитный кредит составляет от 5 до 300 тыс. р. Воспользоваться карточкой

можно при шопинге в магазинах-партнерах. Снятие наличными деньгами не

предусматриваются. Несмотря на то, что клиент расплачивается картой без

процентов, определенные требования к заемщику у банка все же имеются.

Товар предоставляется в рассрочку на беспроцентных условиях – основное

преимущество полезного атрибута. Каждый месяц заемщик обязан

выплачивать долг в расчетный период. Клиент обязан расплатиться с займом

до конца рассрочки. В противном случае банковская организация начислит

процент, и очень немаленький.

Что требуется от потенциального заемщика?

1 Человек должен быть прописан на территории РФ, иметь

соответствующий паспорт.

2 Он должен быть дееспособен и иметь постоянное место работы со

стабильной зарплатой.

3 При оформлении заявки следует указать номер мобильного телефона.

Заполнив поля заявки, останется ожидать одобрения банка. Подробности

Современные люди привыкли проводить оплату покупок через интернет,

карты. Это удобно, дарит возможность экономить уйму времени.