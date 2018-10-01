С наступлением теплой погоды многие люди стремятся на дачи. И не только затем, чтобы посадить рассаду и возделать грядки. Но прежде всего для того, чтобы полноценно отдохнуть от напряженной, наполненной бесконечными стрессами трудовой недели. Излишне рассказывать о том, насколько эффективным и полноценным может быть отдых на свежем воздухе под аккомпанемент шелеста листвы на деревьях и пения птиц. Нужно только найти наиболее удобное место для отдыха. На сайте pkhozlider.ru вы найдете широкий ассортимент дачного инвентаря, для хорошего отдыха.

Впрочем, это не проблема, если вы уже успели купить для вашей дачи садовые качели. А если вы только собираетесь совершить такую покупку, то есть смысл заранее подумать о том, какая именно модель сможет в полной мере удовлетворить ваши требования и стать для вас по-настоящему комфортной и удобной.

Можно предварительно заглянуть в один из специализированных магазинов, посмотреть его ассортимент и проконсультироваться с продавцами. Но лучше и удобнее это сделать, заглянув вечером в виртуальный торговый центр в интернете.

На что стоит обратить внимание, изучая многочисленные и разнообразные модели садовых качелей? Прежде всего на их изготовителя. Отечественная продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Итальянские качели — это безукоризненный стиль. Аналогичная продукция белорусских компаний подкупает невысокой ценой и неплохими эксплуатационными качествами.

Поинтересуйтесь, возможно ли раскладывать приглянувшуюся вам модель? Наличие такой способности позволяет легким движением руки превратить качели в прекрасную кровать, где можно заночевать под открытым небом. Кстати, проверьте, имеют ли ваши качели водоотталкивающую крышу, иначе однажды утром вы можете быть преждевременно разбужены летним дождем.

Некоторые модели качелей оснащаются специальными подстаканниками. Вроде бы мелочь, но отдыхать с нею намного удобнее - не нужно постоянно держать в руках бутылки и стаканы с напитками. И не забудьте уточнить, на какую нагрузку рассчитана та или иная модель качелей, иначе вполне возможно, что отдохнуть на них всей семьей одновременно вы не сможете.

И исключительно с практической точки зрения посмотрите, комплектуются ли ваши качели защитным чехлом, который надежно укроет их от осенних затяжных дождей и ливней, а также от обильных зимних снегопадов.