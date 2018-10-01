В связи с тем, что популярность бирж непрерывно растет, все большее количество людей задаются вопросом, реально ли на них зарабатывать. На самом деле получить прибыль, используя биржу могут те, кто умеет анализировать риск, обладает достаточными знаниями и небольшим везением, а также имеет высокую стрессоустойчивость. Более подробно на сайте https://ru.arumcapital.eu/trading/markets/cryptocurrency/

При сочетании вышеназванных факторов биржа вполне способна заменить трейдеру сразу несколько сфер жизни: работу, увлечение и азартные игры.

Выделяют несколько типов бирж:

Валютные биржи. На валютных биржах торговля ведется разнообразными валютами и их сочетаниями. Фондовые биржи. На фондовых рынках совершаются операции с ценными бумагами, самыми популярными среди которых являются облигации и акции. Товарные биржи. Товарные рынки позволяют совершить сделки с различными продуктами, в том числе с нефтью и золотом. Рынки производных финансовых инструментов – фьючерсов, опционов и прочих.

В России на сегодняшний день действуют несколько фондовых бирж. Наибольшей популярностью и стабильностью среди них отличается Московская биржа, которая образовалась в 2011 году после слияния ММВБ и РТС. Здесь осуществляются операции с акциями, а также производными финансовыми инструментами на них и индекс (опционами и фьючерсами).

Кстати, торговать бинарными опционами советуем в компании «Olymp Trade», где всегда можно найти актуальную биржевую аналитику.

Среди международных бирж самой популярной можно назвать Форекс. Здесь ведется торговля иностранными валютами в безналичной форме, а также другими активами. Более подробно о том что такое Форекс и как на нём заработать, мы уже писали в прошлом выпуске.

Прежде чем начать торговать, в обязательном порядке следует выбрать рынок и биржу.

При этом основываются на следующих основных критериях:

продаваемых активов;

местоположения;

уровня риска;

кредитного плеча.

Когда биржа будет выбрана, необходимо осуществить выбор брокера, который позволяет взаимодействовать с ней. При этом также прослеживается зависимость от огромного количества критериев.

Среди них можно выделить следующие качества брокерской компании:

надежность;

престижность;

удобство и качество сотрудничества с брокером.

Когда посредник будет выбран, можно приступать к торговле. Прежде всего, следует провести анализ ситуации на рынке и составить прогноз движения актива. Далее при помощи сети интернет можно выставлять ордера, открывать и закрывать позиции, ориентируясь на полученные в ходе анализа прогнозы.

Важно понимать, что успех трейдинга невозможен без ответственного и внимательного отношения к нему. Более того, новичкам рекомендуется перед выходом на биржу изучить основы ее работы. Это поможет снизить вероятность потери денежных средств.