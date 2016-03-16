Не все могут быстро и просто получить кредит в банке, то зарплаты недостаточно, то еще какие-нибудь несоответствия требованиям учреждения. Выход из положения есть, но он рассчитан на владельцев транспортных средств. Можно быстро и просто получить наличные под залог авто, обратившись в автоломбард с правом управления. Такая услуга очень популярна в последнее время, благодаря простоте оформления и быстроте одобрения. Для оформления договора займа не потребуется большого количества документов и поручителей, как это понадобилось бы в банке.

В автоломбарды обращаются неоднократно те, кто хочет быстро и просто получить нужную сумму денег. Не всегда такие суммы есть у друзей или у родственников, а обращение в различные финансовые учреждения может потребовать немалых затрат времени необходимого для сбора документов. И то кредит не всегда может быть одобрен. Конечно, можно быстро и срочно продать свой автомобиль, но не каждый потребитель готов расстаться со своим «железным другом», особенно, если его состояние целиком и полностью устраивает владельца. Но есть решение и попроще.

За наличными под залог авто обращаются в автоломбарды, поскольку там не важно, кем вы работаете, какой у вас доход, социальный статус и др. факторы. Все, что вам нужно – иметь в собственности автомобиль и «нормальные» документы. Правильность документов, как и состояние транспортного средства, оценивается сотрудниками автоломбарда. После этого называется примерная сумма, которая выдается на руки. Правда, с автомобилем придется расстаться до того времени, пока долг не будет погашен. Авто будет застраховано, а находиться будет на специальной стоянке, где с ним ничего не произойдет. Для этого заполняются специальные документы.

Единственным источником дохода таких компаний является процент, а если долг не возвращают, то транспортное средство подлежит реализации. Из полученной суммы компания заберет только то, что нужно вернуть по договору займа, а оставшуюся сумму возвращают владельцу. Размер процентов просчитать заранее не удастся, так как конкуренция превыше всего. Договор займа можно и продлить, уплатив сумму процентов. Никаких штрафных санкций за продление договора не предусмотрено. Услуги автоломбардов - это выгодная альтернатива продажи авто, а также возможность быстро получить денежные средства, не обращаясь за помощью к родственникам, друзьям или в банки.