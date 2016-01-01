В данной статье расскажем о поездке из Клина в Москву на Ласточке. Подробно о поездке и приобретении билетов. Купить ж/д билет выгодно можно на сайте www.gd.tickets.ua

«Ласточка» - это название электропоезда, между Тверью и Москвой они курсируют несколько раз в день. Еще их называют экспресс или электропоезд повышенной комфортности.

Приобретение билета

Начнем с покупки ж/д билетов. Есть два способа приобретения билетов:

Электронный билет

Бумажный билет

Билеты на Ласточку из Клина в Москву можно приобрести через специальное приложение РЖД, данное приложение есть и в apstore и google play, но не спешите скачивать его в свои смартфоны. Дело в том, что данное приложение позволяет приобрести билет на ласточку и оплатить его картой, а потом этот билет надо записать на карту Стрелка. Вот тут то и начинаются неприятности. Из десяти попыток купить билет, три были неудачные, деньги приходилось потом долго и муторно возвращать, обращаться в офис РЖД, писать заявление.

Если вы все же хотите быть современным и на вопрос кондуктора в электричке произнести – вот билет тут, на Стрелочке! То вам проще воспользоваться билетным автоматом возле железнодорожных касс, он не только позволяет приобрести билет и оплатить его при помощи карты, но и записать его на карту стрелка. И что немаловажно этот автомат выдает чек на билет. Зачем вам чек? Туалет в Ленинградском вокзале города Москвы, при предъявлении чека или билета на электричку с текущей датой будет для вас бесплатным, в противном случае придется отдать пятьдесят рублей. Если конечно в посещении этого места у вас возникнет необходимость.

Поездка на электропоезде

Электропоезда Ласточка приходят четко по расписанию. Двери сами не открываются, для их открытия нужно нажать специальную кнопку на дверях. Как только двери перед вами растворятся, вы оказываетесь не в жутком тамбуре, а в просторном салоне с мягкими сиденьями и вешалками для одежды. Есть в вагонах и розетки 220 вольт для зарядки мобильных устройств, есть и туалеты.

Каждый электропоезд состоит из двух составов, проход по вагонам каждого состава сквозной, без тамбуров. Туалеты есть в первом и последнем вагонах каждого состава.

Проехать зайчиком, по аналогии с обычной электричкой у вас вряд ли получится, в каждом вагоне имеется кондуктор.

В вагоне есть несколько цифровых табло, на которых отображается скорость поезда, температура в салоне, станция прибытия и время в пути. Максимально во время поездке на Ласточке из Клина в Москву мы разгонялись до 155 километров в час.

Во время пути через вагон проходит женщина с передвижным столиком, наподобие таких, с которыми проезжают стюардессы по салону самолета, и предлагает различные горячие и холодные напитки. Правда, в отличие самолета, тут напитки платные.

Электропоезд едет настолько бесшумно, что, если не смотреть в окно, трудно определить едем мы или стоим. В салоне тепло и светло. Не прошло и часа, как мы долетели на Ласточке из Клина в Москву.