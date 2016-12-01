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В Сети назвали самые популярные фильмы уходящего года‍

Автор admin 2112.2016

В Сети назвали самые популярные фильмы уходящего года

     Кино всегда было наиболее притягательным из всех форм искусств, ведь именно оно дает возможность в значительной степени погрузиться в сказочный выдуманный мир условности, насладиться спецэффектами, стать частью чего-то значимого и ощутимого.

     Поэтому в уходящем году кино играет значительную роль, ведь фильмы сближают людей, делая их счастливыми, пускай хотя бы в кинотеатрах или у экранов телевизоров. IMDb - известный мировой каталог, который публикует статистику по фильмам, произведенных в мире, и десять лушчих лент уходящего года также были опубликованы на сайте этого известного уважаемого каталога.

     Первое место за "Отрядом самоубийц", который действительно позволяет в значительной степени погрузиться в интересный мир перестрелок и спецэффектов. Многие аналитики рынка кино ставят на этот фильм и в плане получения Оскара .

     Также в список лучших фильмов уходящего вошли такие картины, как "Дедпул", "Бэтман против Супермена", а также "Люди Икс Апокалипсис". Все эти экшены богаты спецэффектами и конечно же в уходящем 2016 году пользовались завидной популярностью , что говорит о том, что даже во время кризиса интерес публики к кино только усиливается.

     В будущем году появится еще больше красочных интересных лент, которые также попадут в топ популярнейших фильмов уходящего года уже в новом 2017.

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