Ученые назвали фильм «Один дома» опасным для жизни

Если кто-то думает, что мир науки чист и безгрешен, то этот человек сильно ошибается. Как и в любой системе, где участвует большое количество людей, есть в науке труженники, которые отдают всю жизнь на изучение различных природных загадок и открытия, а есть те, которых просто можно назвать иждевенцами. Они получают научные степени, продвигаются по карьере, получают гранты, и конечно же их большинство.

Вот и новое исследование психологов касается воздействия знаменитого классического, даже можно сказать, фильма комедии "Один дома", и ученые пришли к выводу, что комедия, на которой выросло уже пару поколений людей как минимум, опасно для психического здоровья, особенно в канун рождества.

Безусловно, исследователи просто решили пропиарится на столь шокирующем заявлении, связанным с известной комедией, поэтому исследования их пусть останутся на их же совести, а мы будем продолжать смотреть из поколения в поколение всеми известную прекрасную добрую топ-10 комедию "Один дома".