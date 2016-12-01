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Ученые назвали фильм «Один дома» опасным для жизни

Автор admin 2812.2016

 

Ученые назвали фильм «Один дома» опасным для жизни

     Если кто-то думает, что мир науки чист и безгрешен, то этот человек сильно ошибается. Как и в любой системе, где участвует большое количество людей, есть в науке труженники, которые отдают всю жизнь на изучение различных природных загадок и открытия, а есть те, которых просто можно назвать иждевенцами. Они получают научные степени, продвигаются по карьере, получают гранты, и конечно же их большинство.

     Вот и новое исследование психологов касается воздействия знаменитого классического, даже можно сказать, фильма комедии "Один дома", и ученые пришли к выводу, что комедия, на которой выросло уже пару поколений людей как минимум, опасно для психического здоровья, особенно в канун рождества.

     Безусловно, исследователи просто решили пропиарится на столь шокирующем заявлении, связанным с известной комедией, поэтому исследования их пусть останутся на их же совести, а мы будем продолжать смотреть из поколения в поколение всеми известную прекрасную добрую топ-10 комедию "Один дома". 

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