Неделя польской драмы в Орле



Орловские театры каждый год демонстрируют новые спектакли, которые могут позволить всем насладиться искусством во всех его проявлениях на театральных подмостках.

Вот и сейчас для орловчан, которые несомненно любят театральное искусство, наступит настоящий праздник, ведь в Орле будут демонстрироваться спектакли польских режиссеров и драматургов, которые прекрасно известны по всему миру. Домом для польской драмы станет театр «Свободное пространство», где с в течении недели, начиная с пятого марта, будут показаны различные польские спектакли.

Неделю польского театра начнет драма известного польского драматурга Славомира Мрожека под названием Эмигранты. Закроет неделю польская комедия гротеска Непорочный брак.