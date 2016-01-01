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«Свободное пространство» готовит премьеру для искушенного зрителя‍

Автор admin 053.2017

Неделя польской драмы в Орле

     Орловские театры каждый год демонстрируют новые спектакли, которые могут позволить всем насладиться искусством во всех его проявлениях на театральных подмостках.

     Вот и сейчас для орловчан, которые несомненно любят театральное искусство, наступит настоящий праздник, ведь в Орле будут демонстрироваться спектакли польских режиссеров и драматургов, которые прекрасно известны по всему миру. Домом для польской драмы станет театр «Свободное пространство», где с в течении недели, начиная с пятого марта, будут показаны различные польские спектакли.

   Неделю польского театра начнет драма известного польского драматурга Славомира Мрожека под названием Эмигранты. Закроет неделю польская комедия гротеска Непорочный брак.

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