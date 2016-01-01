Утечка года: В каком сейфе хранят сериал «Шерлок» до выхода в эфир

Мир большого кино это не только искусство, это большие затраты и огромные прибыли, поэтому сейчас многие крупные корпорации, которые занимаются съемкой и прокатом фильмов и сериалов активным образом проводят жесткую политику контроля интернет трафика в сети, не допуская того, чтобы новые сериалы сразу выкладывались в сеть.

Вот и с сериалом Шерлок произошла неожиданная, даже можно сказать, криминальная история, когда переведенная на русский язык копия новых серий фильма была украдены, и полиция пока не может найти преступников, которые смогли похитить третью серию переведенного на русский язык сериала Шерлок, и как утверждает продюсер сериала, серия все еще бродит в интернете. Он настоятельно попросил не распространять нелегальную копию серии четвертого сезона, а дождаться выхода ее на экраны. Конечно обращение продюсера важно для поклонников сериала, особенно если есть возможность смотреть сериал по кабельному каналу, то заранее узнать и распространить чем закончится третья серия просто не нужно. Зато те, кто не смотрит сериал по телевизору, а таких большинство, смогут первыми увидеть третью похищенную серию сериала Шерлок. И дело тут не в любви россиян к халяве, просто смотреть по интернету сериалы проще и удобней во много раз, чем по телевизору.