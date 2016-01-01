Депутаты Орла приняли решение об установке памятника Лизы Калитиной

На очередной сессии горсовета, которая состоялась 31 августа, координатор почетных граждан Орла Евгений Троицкий выступил с предложением установки около скульптуры Лизы Калитиной памятник Фёдора Лаврецкого. Ветеран отмечает, что Лиза не сможет быть долгое время «одна».

Екатерина Данилевская приняла данный вопрос к рассмотрению.

Депутатами было решено установить скульптуру в Дворянском гнезде около ротонды с правой стороны. Сама скульптура будет выполнена из бронзы.

За дело возьмётся известный скульптор Юрий Киреев. Ранее он изготавливал подобные памятники, к примеру, бронзовый орёл и другие скульптуры, которые расположись в разных углах города Орёл.