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Скульптуру тургеневской Лизы Калитиной установят в Орле

Автор admin 318.2017

Депутаты Орла приняли решение об установке памятника Лизы Калитиной

На очередной сессии горсовета, которая состоялась 31 августа, координатор почетных граждан Орла Евгений Троицкий выступил с предложением установки около скульптуры Лизы Калитиной памятник Фёдора Лаврецкого. Ветеран отмечает, что Лиза не сможет быть долгое время «одна».

Екатерина Данилевская приняла данный вопрос к рассмотрению.

Депутатами было решено установить скульптуру в Дворянском гнезде около ротонды с правой стороны. Сама скульптура будет выполнена из бронзы.

За дело возьмётся известный скульптор Юрий Киреев. Ранее он изготавливал подобные памятники, к примеру, бронзовый орёл и другие скульптуры, которые расположись в разных углах города Орёл.

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