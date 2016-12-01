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Определились финалисты 5 сезона шоу «Голос»

Автор admin 2512.2016

Определились финалисты 5 сезона шоу «Голос»

     Всероссийский конкурс "Голос" пользуется огромной популярностью по всей России, ведь у этого конкурса отборочный тур очень сложный, а значит и участвовали в течении нескольких месяцев люди наиболее привлекательные для публики и несомненно талантливые.

     Но всему хорошему рано или поздно приходит конец, вот и уже подходит к концу пятый сезон шоу Голос, который смотрят регулярно несколько миллионов человек. Четыре финалиста были выбраны совместно зрителями и професисональным жюри, они же наставники, которые скоро должны будут выбрать одного единственного финалиста, победителя шоу Голос.

     Те, кто смотрит шоу Голос постоянно, конечно же знакомы с такими именами, как Кайрат Примбердиев,  Сардору Милано, Дарья Антонюк, Александр Панайотов, которые и являются финалистами шоу талантов "Голос". Именно эти таланты вместе со своими звездными наставниками уже стали маленькими узнаваемыми звездами, и кто бы единственный из них не выйграл, все равно все они уже начали звездную карьеру в шоубизнесе. 

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