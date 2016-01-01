Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД



Некоторое время назад, когда власти обсуждали разрешение на владение травматическим оружием среди всех желающих граждан, часто слышались крики возмущения, что наши люди не умеют пользоваться оружием, точнее они будут им пользоваться при любых удобных ситуациях, тем самым увеличится число убийств и травм.

Конечно отчасти это так, вот и пример с МКАДа, где в женщину из травматического оружия выстрелили несколько раз, и неизвестные лица скрылись, это доказывает. Пока не ясно в чем причина была стрельбы, может из-за спора между автомобилистами, может личностные какие-то трения так разрешались, но полиция завела уголовное дело, и преступникам не уйти от правосудия.