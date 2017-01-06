Американская киноакадемия начала отбор номинантов на Оскар

Премия Оскар является основной для мировой индустрии кино на сегодняшний момент. Конечно стоит отметить, что голосование среди всех шеститысяч членов Американской киноакадемии закончится в середине января, 13 числа, и потом, когда будут обработанны все опросные листы членов академии, уже на самой церемонии премии Оскар будут объявлены победители.

В состав Американской киноакадемии входит множество известных актеров и режиссеров, а также и малоизвестные за пределами США режиссеры и актеры, чьи голоса при выборе номинантов на Оскар будут учтены на ровне с именнитыми членами киноакадемии США.

Нужно сказать, что уже 26 февраля пройдет сама церемония Оскар, на которой уже официально будут названы все победители по разным номинациям. По предварительным данным 24 января будет объявлен шортлист всех номинантов на Оскар 2017 года.