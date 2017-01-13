Бывшая солистка «Лицея» перед смертью успела собрать чемоданы

Смерть может подкараулить совсем неожиданно любого человека, будь он богатый и знаменитый или просто обычный гражданин. Новость о внезапной смерти солистки некогда группы Лицей поразила всех, причем и тех, кто был фанатом этой знаменитой в девяностые годы группы, так и тех, кто вообще не знает о существовании этой группы. Ведь Жанна Роштакова погибла не от рук убийцы или от старости, она была еще очень молода, только тридцать три года, смерть ее настигла в ванной комнате, причем бывшую солистку популярной группы Лицей убила полка, которая разбила ей голову в ванной.

Прохор Шаляпин, известный певец нашего времени, сообщает, что он за несколько часов до смерти Жанны общался с ней по телефону и та намеревалась вернуться в столицу для продолжения сольной карьеры. Однако полка в ванной испортила планы молодой певицы. Скорее всего полка упала ей на голову, когда девушка была в ванной, и она просто потеряла сознание, а дальше утонула. Такая глупая смерть всколыхнула интернет, и так, можно посоветовать всем людям не быть одним, ищите свою вторую половинку, ведь в случае даже падения полки в ванной не кому будет помочь, если человек одинок.